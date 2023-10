Startelf-Debüt für Keita bei Werder Bremen

Naby Keita steht beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen erstmals in der Startformation.

Nach zwei Kurzeinsätzen bringt Werder-Coach Ole Werner den Stareinkauf vom FC Liverpool an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen 1899 Hoffenheim erstmals von Beginn an. Keita (28) hatte sich zu Beginn der Vorbereitung an den Adduktoren verletzt und war daher zu Saisonbeginn ausgefallen. In Nicolai Rapp und Justin Njinmah feiern zwei weitere Profis ihr Start-Debüt für die Grün-Weißen in dieser Saison.

(dpa)