Stenzel wieder fit, Undav in Mainz erstmals im VfB-Kader

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im Spiel beim FSV Mainz 05 wieder auf Pascal Stenzel zählen.

Es spreche nichts gegen einen Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die noch sieglosen Rheinhessen, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag. Stenzel war zuletzt vor der Länderspielpause beim 5:0 gegen den SC Freiburg wegen Schmerzen an einer Rippe ausgewechselt worden, hat zuletzt aber wieder normal mit der Mannschaft trainiert.

Zudem steht der im Sommer vom englischen Club Brighton & Hove Albion ausgeliehene Deniz Undav aller Voraussicht nach erstmals im Kader des VfB. Der Stürmer war nach einem Teilriss des Außenbandes im Knie ausgefallen. Fehlen wird Mittelfeldspieler Woo-Yeong Jeong, der mit Südkorea an den Asienspielen in China teilnimmt. Bei Nationalspieler Josha Vagnoman rechnet Hoeneß in knapp zwei Wochen mit einer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Der Rechtsverteidiger konnte in dieser Saison wegen einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß noch kein Spiel bestreiten.

Nach zwei Heimsiegen mit insgesamt 10:0 Toren und einer 1:5-Niederlage bei RB Leipzig hofft Stuttgart in Mainz auf den ersten Auswärtssieg der Saison. "Wir haben aber ein richtig schweres Spiel vor der Brust", sagte Hoeneß trotz des schwachen Saisonstarts des FSV. Mainz stehe für einen "hochintensiven Power-Fußball" mit vielen Zweikämpfen und hohem Verteidigen. "Wir müssen da lange widerstandsfähig sein."

