Streich erwartet in Bremen ein Spiel auf Augenhöhe

Nach drei Spielen ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga erwartet Trainer Christian Streich vom SC Freiburg im Gastspiel bei Werder Bremen ein Duell auf Augenhöhe.

Großen Respekt habe er nach eigener Aussage vor den beiden Angreifern Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug, die gemeinsam auf 34 Scorerpunkte in dieser Saison kommen. Die Bremer sind seit fünf Begegnungen sieglos, bewiesen zuletzt beim 2:2 in Mainz aber viel Moral. Den Freiburgern steht am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Manuel Gulde nicht zur Verfügung. Für ihn kehrt Philipp Lienhart in die Startelf zurück. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Torjäger Michael Gregoritsch, der über Sprunggelenkprobleme klagt.

(dpa)