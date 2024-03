Streichs Abschiedstour startet in Gladbach

Die Partie bei Borussia Mönchengladbach ist für den SC Freiburg der erste Bundesliga-Auftritt nach der Abschiedsankündigung von Trainer Christian Streich. Der Coach hat Personalprobleme.

Mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach beginnt die Abschiedstournee von Christian Streich. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird der Trainer mit dem SC Freiburg das erste seiner noch verbleibenden acht Spiele in der Fußball-Bundesliga bestreiten. Am Saisonende wird der Coach nach mehr als zwölf Jahren als Cheftrainer der Breisgauer aufhören. Der Tabellenneunte muss auf den verletzten Offensivspieler Noah Weißhaupt und wahrscheinlich auch auf die angeschlagenen Innenverteidiger Matthias Ginter und Philipp Lienhart verzichten.

(dpa)