Terzic nach Last-Minute-Remis "brutal enttäuscht"

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat sich nach der verpassten Chance im Titelkampf der Fußball-Bundesliga "brutal enttäuscht" gezeigt.

"Mir fällt es schwer, die Worte zu finden, warum es passiert ist", sagte der 40-Jährige bei Sky nach dem 3:3 beim VfB Stuttgart. Der BVB hatte in der Partie zwei Führungen verspielt und in Überzahl in der Nachspielzeit das Gegentor zum Ausgleich kassiert. "Wir haben eine riesige Chance liegen lassen", sagte Terzic.

Tabellenführer FC Bayern kam gegen die TSG 1899 Hoffenheim auch nur zu einem Remis (1:1), der BVB hätte nach Punkten gleichziehen können. So bleibt es bei den zwei Punkten Rückstand. "Es kann nicht sein", dass Stuttgart in Unterzahl zu so vielen Chancen gekommen sei, sagte Torwart Gregor Kobel. "Das geht nicht, so verteidigt man nicht."

Den 19-jährigen Soumaila Coulibaly, der unmittelbar vor dem Gegentor durch Silas (90.+7) am Flankenball vorbei getreten hatte, nahm Terzic in Schutz. "Der Letzte, den wir als Sündenbock haben wollen, ist Soumaila Coulibaly", sagte der Trainer.

