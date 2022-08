Trainer Breitenreiter mit Jubiläumsgruß an Videoassistenten

Ausgesprochen freundlich hat sich Trainer André Breitenreiter von der TSG 1899 Hoffenheim über den seit fünf Jahren bestehenden Videobeweis in der Fußball-Bundesliga geäußert.

"Herzlichen Glückwunsch, lieber Videoassistent an dieser Stelle! Ich glaube schon, dass in diesen fünf Jahren eine deutliche Entwicklung zu sehen war", sagte der 48-Jährige bei der Spieltags-Pressekonferenz des Bundesligisten am Donnerstag auf eine entsprechende Frage.

Der Videobeweis solle ja für Gerechtigkeit sorgen. "Ich finde, dass tut er bei krassen Fehlentscheidungen. Trotzdem bleibt immer noch genug Spielraum, im Einzelfall über die Spielsituation zu diskutieren", sagte Breitenreiter weiter. Man könne die Dinge da weiter optimieren, "aber ich denke, da sind wir alle auf einem guten Weg."

(dpa)