Noch kein neuer Trainer: VfB wohl auch im Pokal mit Wimmer

Jess Thorup und Alfred Schreuder werden beim VfB Stuttgart als Nachfolger von Pellegrino Matarazzo gehandelt. Bestätigt werden die Namen nicht. Vorerst bleibt Interimslösung Michael Wimmer der Chef.

Die Suche des VfB Stuttgart nach einem Nachfolger von Pellegrino Matarazzo dauert an. Auch in der neuen Woche mit der Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld am Mittwoch und dem schweren Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Samstag stand zunächst noch kein neuer Chefcoach beim Fußball-Bundesligisten fest. Stattdessen deutet inzwischen eine ganze Menge darauf hin, dass Interimstrainer Michael Wimmer die Mannschaft zumindest auch im Duell mit dem Zweitligisten Bielefeld betreuen wird.

Der langjährige Assistent von Matarazzo leitete die Einheit am Montag und wird wohl auch bei der geplanten Pressekonferenz einen Tag vor dem Pokalspiel auf dem Podium Platz nehmen, teilten die Schwaben mit. Als langfristige Lösung wird Wimmer aber nicht in Betracht gezogen.

Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle, sein Berater Sami Khedira, Sportdirektor Sven Mislintat und der Direktor Sportorganisation Markus Rüdt suchen nach eigenen Aussagen gemeinsam nach einem neuen Coach. "Wir tun das ganz sauber miteinander. Da gibt es keine Dissonanzen", sagte Mislintat nach dem befreienden ersten Saisonsieg gegen den Tabellenletzten VfL Bochum (4:1), nachdem zuvor immer wieder von Unstimmigkeiten unter den Führungspersonen zu lesen gewesen war.

"Wir haben zwei Kandidaten, das hat Alex schon gesagt und beide wären top", sagte Mislintat. "Aber Trainer, die mit uns arbeiten wollen, müssen wissen, worauf sie sich einlassen. Vereine wie der VfB haben Power - im positiven Sinn, aber auch im negativen."

Einer der beiden möglichen Nachfolger soll Medienberichten zufolge Jess Thorup sein. Der Däne arbeitete zuletzt für den FC Kopenhagen und ist seit seiner Freistellung Mitte September vereinslos. Thorup, der in seiner aktiven Zeit unter anderem für den damaligen Zweitligisten KFC Uerdingen kickte, soll auch schon Gespräche mit den VfB-Verantwortlichen geführt haben.

Der "Kicker" meldete außerdem, dass es sich beim zweiten Kandidaten um Alfred Schreuder handeln soll. Der Niederländer kennt die Bundesliga aus seiner Zeit bei der TSG 1899 Hoffenheim. Jedoch steht er aktuell beim Champions-League-Teilnehmer Ajax Amsterdam unter Vertrag.

In den letzten Zügen sollen sich die Verhandlungen noch nicht befinden. Somit kann Wimmer den Schwung vorerst noch mitnehmen, bevor er bald wieder ins zweite Glied rücken wird.

(dpa)