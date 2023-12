Trainingsauftakt des VfB Stuttgart am 2. Januar

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart wird nach einer kurzen Winterpause am 2.

Januar wieder ins Training einsteigen. Auf ein Trainingslager zu Beginn des neuen Jahres werde der Club verzichten, weil der Zeitraum zu kurz sei, erklärte Coach Sebastian Hoeneß am Freitag. Am Sonntag (19.30 Uhr/ DAZN) tritt der Überraschungs-Dritte beim deutschen Rekordmeister FC Bayern an, ehe zum Abschluss des ersten Saisonabschnitts am Mittwoch noch ein Heimspiel gegen den FC Augsburg ansteht.

Mit dem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause geht es für den VfB am 14. Januar bei Borussia Mönchengladbach wieder weiter.

(dpa)