Trotz Verletzung: Guirassy reist zum Nationalteam

Trotz seiner Adduktorenverletzung wird Stürmer Serhou Guirassy vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart für einige Tage zur Nationalmannschaft Guineas reisen.

Ein Einsatz stehe aber nicht zur Debatte, teilte der Tabellenletzte am Sonntag mit.

"Für Guinea stehen wichtige Spiele auf dem Programm und man möchte Serhou als erfahrenen Spieler gerne in Kreise der Mannschaft dabei haben. Wir haben in den Gesprächen mit Serhou und dem Verband einen Kompromiss gefunden", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Serhou werde für sein Rehaprogramm von einem Athletiktrainer des VfB Stuttgart begleitet. Guinea bestreitet am 24. und 27. März zwei Spiele in der Qualifikation für den Afrika-Cup gegen Äthiopien.

Der Torjäger hatte sich beim 0:2 der Stuttgarter gegen Werder Bremen am 5. Februar verletzt, seitdem fehlt er den Schwaben im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Offen ist noch, ob Guirassy nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit sein wird. VfB-Trainer Bruno Labbadia hatte am Donnerstag gesagt, dass es aus seiner Sicht keinen Sinn mache, dass Guirassy zur Nationalmannschaft reise, weil der Stürmer noch kein Mannschaftstraining absolviert habe, und war davon ausgegangen, dass Guirassy nicht abgestellt werden müsse.

