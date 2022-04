TSG 1899 Hoffenheim gegen Bochum: Hoeneß fordert Pflichtsieg

Die TSG 1899 Hoffenheim kämpft gegen den VfL Bochum um wichtige Punkte für den angestrebten Europacup-Platz.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß trifft am 28. Bundesliga-Spieltag am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim auf den Aufsteiger. Zuletzt hatten die Kraichgauer beim 0:3 bei Hertha BSC einen Rückschlag kassiert.

"Wir werden Bochum schlagen müssen, um auch tabellarisch in den Regionen zu bleiben, in denen wir uns sehen", sagte Hoeneß. Sein Team hat nur eines der letzten elf Heimspiele (2:3 gegen Dortmund) verloren. Beim Tabellensechsten ist der Einsatz von Kapitän Benjamin Hübner wegen Rückenbeschwerden unsicher. In der Abwehr fällt Stefan Posch wegen Corona definitiv aus. Fraglich ist, ob die vom Virus genesenen Florian Grillitsch, Pavel Kaderabek und Ihlas Bebou fit genug sind. Die 30 150 Zuschauer fassende PreZero Arena darf wieder ganz gefüllt werden am Samstag, die TSG erwartet aber nur 15 000 Fans.

