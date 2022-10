TSG 1899 Hoffenheim will Serie in Köln ausbauen

Die TSG 1899 Hoffenheim spielt wie geplant am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) beim 1.

FC Köln um Bundesligapunkte, auch wenn der Gegner erst am Freitag sein Conference-League-Spiel absolvieren konnte. Ob dies ein Vorteil für die Kraichgauer ist, wird sich zeigen. Gegen den Lieblingsgegner will Hoffenheim seine Serie ausbauen und auch im neunten Spiel nacheinander gewinnen. Dabei kann Coach André Breitenreiter wieder auf seine etablierte Abwehr setzen, da Kevin Vogt nach seiner Gelbsperre in die Dreierkette zurückkehren dürfte. Andrej Kramaric könnte nach auskurierten Sprunggelenkproblemen sein Startelf-Comeback geben.

(dpa)