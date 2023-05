TSG Hoffenheim gegen Union Berlin unter großem Druck

Die TSG 1899 Hoffenheim braucht im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gegen den 1.

FC Union Berlin dringend einen Sieg. Am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim auf den Champions-League-Kandidaten. In der Tabelle liegen die Kraichgauer nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz mit dem FC Schalke 04 und drei vor dem Vorletzten VfB Stuttgart. Ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club gibt es für TSG-Mittelfeldspieler Grischa Prömel, der 2019 mit Union in die Bundesliga aufgestiegen war.

(dpa)