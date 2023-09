TSG Hoffenheim mit viel Selbstvertrauen nach Berlin

Drei Siege in Serie haben bei den Spielern der TSG 1899 Hoffenheim für ordentlich Selbstvertrauen gesorgt.

Das wollen sie auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin demonstrieren. Unterschätzen werden die Kraichgauer den zuletzt in drei Partien sieglosen Gastgeber aber nicht. Denn gerade in der Champions League bei Real Madrid haben die Eisernen trotz der 0:1-Niederlage zuletzt gezeigt, wie unangenehm sie zu bespielen sind. Die aktuell große Geschlossenheit in den eigenen Reihen stimmt TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo aber zuversichtlich, auch im vierten Spiel nacheinander erfolgreich zu sein.

(dpa)