Tuchel über Mané: "Er hat einen guten Schritt gemacht"

Thomas Tuchel sieht den zuletzt formschwachen Sadio Mané nach dessen Startelf-Premiere unter dem neuen Trainer des Bundesliga-Spitzenreiters FC Bayern München auf dem richtigen Weg.

"Er hat einen guten Schritt gemacht", sagte Tuchel am Samstag nach dem 1:0 (0:0)-Auswärtssieg seiner Mannschaft beim SC Freiburg. "Er war fleißig und ich habe das Gefühl, dass er weiß, wie er uns helfen kann."

Beim Duell mit dem Sport-Club vergab Mané, der vor der Saison vom FC Liverpool an die Isar gewechselt war, zwei Chancen. "Was ihm wahrscheinlich am meisten helfen würde, ist ein Tor, aber er hat große Schritte gemacht im Vergleich zu den letzten Wochen", sagte Tuchel.

In bislang 31 Pflichtspielen erzielte der senegalesische Nationalspieler elf Tore und bereitete fünf Treffer vor. Zwischen Mitte November und Mitte Februar fiel er aufgrund einer Entzündung des Wadenbeinköpfchens aus. Deswegen verpasste Mané auch die Weltmeisterschaft in Katar.

