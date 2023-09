Vagnoman-Comeback beim VfB rückt näher: Stenzel pausiert

Das Comeback von Außenbahnspieler Josha Vagnoman beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart rückt näher.

Der 22-Jährige befindet sich seit dieser Woche wieder im Lauftraining und kann die Belastung allmählich steigern. Wegen einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß stand Vagnoman dem VfB seit der U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien im vergangenen Sommer noch nicht wieder zur Verfügung.

Stürmer Deniz Undav absolvierte am Mittwoch wieder Teile des Mannschaftstrainings. Der Neuzugang vom englischen Club Brighton & Hove Albion hatte sich im August nur wenige Tage nach seinem Wechsel einen Teilriss des Außenbandes im Knie zugezogen.

Rechtsverteidiger Pascal Stenzel fehlte in der Einheit am Mittwoch. Der 27-Jährige hatte im vergangenen Auswärtsspiel bei RB Leipzig (1:5) einen Schlag auf die Rippe bekommen und war gegen den SC Freiburg (5:0) am vergangenen Wochenende ausgewechselt worden. Die nächste Liga-Partie bestreitet der VfB am 16. September beim 1. FSV Mainz 05.

(dpa)