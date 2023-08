Verteidiger Mainka bleibt Heidenheim-Kapitän

Abwehrspieler Patrick Mainka wird den 1.

FC Heidenheim auch in der kommenden Saison als Kapitän anführen. Das gab der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Dienstag bekannt. Für den 28-Jährigen wird es die dritte Spielzeit als Kapitän des Ostalb-Clubs. Zu seinen Stellvertretern ernannte Trainer Frank Schmidt erneut Routinier Norman Theuerkauf und Torjäger Tim Kleindienst.

"Unser Kapitäns-Trio, das die Mannschaft schon beim Aufstieg angeführt hat, verfügt über unheimlich viel Erfahrung und hat unsere Werte, für die wir beim FCH stehen, seit Jahren absolut verinnerlicht", sagte Coach Schmidt. Dem von den Spielern gewählten Mannschaftsrat gehören zudem auch weiter die Torhüter Kevin Müller und Vitus Eicher an.

Für die Heidenheimer endete am Dienstag das zweite Trainingslager dieses Sommers im österreichischen Mils. Vor ihrer Heimreise bestritten sie in Schwaz noch ein Testspiel gegen den Pafos FC aus Zypern.

(dpa)