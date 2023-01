VfB bereitet sich in Marbella auf den Abstiegskampf vor

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist im Trainingslager im spanischen Marbella eingetroffen.

Kurz nach der Ankunft am Montagabend absolvierte das abstiegsbedrohte Team von Neu-Trainer Bruno Labbadia bereits das erste Training. An der Costa del Sol bereiten sich die Schwaben auf die restliche Saison und den bevorstehenden Abstiegskampf vor. Auch junge Talente wie Leon Reichardt aus der eigenen A-Jugend dürfen sich präsentieren. Neben den Einheiten stehen Testspiele gegen den FC Sion (8. Januar) und Sparta Prag (12. Januar) an. Am 13. Januar geht es zurück nach Deutschland.

(dpa)