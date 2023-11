VfB hofft in Frankfurt auf guten Start in den Jahresendspurt

Die letzten Wochen des Fußball-Jahres beginnen für die Stuttgarter bei der Eintracht. Trainer Sebastian Hoeneß ist voller Vorfreude, erwartet aber auch eine große Herausforderung.

Beflügelt vom Sieg gegen Borussia Dortmund vor der Länderspielpause geht der VfB Stuttgart in den Jahresendspurt der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben sind am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Beide Teams hätten viel Qualität, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß voller Vorfreude. Es sei ein gerechtfertigtes Samstagabendspiel.

Die Stuttgarter gehen als Tabellendritter in den 12. Spieltag, die formstarken Frankfurter haben in den zurückliegenden acht Pflichtpartien sechsmal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Möglicherweise beordert Hoeneß die VfB-Stürmer Serhou Guirassy und Deniz Undav erstmals in dieser Saison gemeinsam in die Startelf.

(dpa)