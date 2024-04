VfB in Bremen gefordert: Königsklasse und Rekord vor Augen

Ein erstes Etappenziel hat der VfB Stuttgart mit der vorzeitigen Qualifikation für den Europapokal bereits erreicht.

Gegen den SV Werder Bremen peilen die Schwaben am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) den nächsten Erfolg an, um dem von Trainer Sebastian Hoeneß ausgerufenen vierten Platz ein weiteres Stück näherzukommen. Dieser würde in jedem Fall zur Teilnahme an der Champions League berechtigen.

Der Gegner durchlebt derzeit eine schwierige Phase, während der zuletzt auswärtsstarke VfB mit dem 21. Saisonsieg eine Vereins-Bestmarke einstellen könnte. Ein besonderes Spiel steht Nationalspieler Chris Führich bevor. Der Offensivspieler, der Medienberichten zufolge vom FC Bayern München umworben wird, steht an der Weser vor seinem 100. Spiel im Stuttgarter Dress.

(dpa)