VfB könnte nächsten Vereinsrekord einstellen

Der VfB Stuttgart könnte am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Sat.1) mit einem Sieg gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München einen weiteren Vereinsrekord einstellen.

21 Siege in einer Bundesliga-Spielzeit holten die Schwaben bislang nur in den Meistersaisons 2006/07 und 1991/92. Allerdings verloren sie zuletzt elfmal in Serie zu Hause gegen die Bayern.

Fehlen werden dem VfB, dem die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison nicht mehr zu nehmen ist, Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt und Mittelfeldspieler Enzo Millot. Beide müssen Gelbsperren absitzen. Angelo Stiller ist nach abgesessener Sperre dagegen wieder spielberechtigt und wird in die Startformation der Stuttgarter zurückkehren.

(dpa)