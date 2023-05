Bundesliga

05.05.2023

VfB ohne Kämpfer-Duo zum Schlüsselspiel bei der Hertha

Der VfB Stuttgart will im Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen weiteren großen Schritt zum angestrebten Verbleib in der Fußball-Bundesliga machen.

Die Schwaben haben sechs Punkte mehr als der Tabellenletzte. Sollten die Berliner verlieren, wäre ihr Abstieg womöglich schon eine Woche später besiegelt. Zwei kampfstarke Spieler stehen dem VfB allerdings nicht zur Verfügung: Verteidiger Konstantinos Mavropanos fehlt verletzt, Mittelfeldmann Atakan Karazor wegen einer Gelbsperre. Gut 6000 Fans werden das Team von Trainer Sebastian Hoeneß in die Hauptstadt begleiten. Für den 40-Jährigen, der einst in der zweiten Mannschaft der Hertha spielte, ist es eine spezielle Partie. Bundesliga-Tabelle

