VfB ohne Mavropanos: Hoeneß wünscht Hertha Ligaverbleib

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im wichtigen Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Verteidiger Konstantinos Mavropanos verzichten.

Der Grieche hatte im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:3) am Mittwoch einen Schlag auf das Schienbein bekommen. Dabei hat er einen kleinen Einriss in einer Membran erlitten, wie Trainer Sebastian Hoeneß am Freitag berichtete. Mavropanos werde voraussichtlich auch das kommende Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 14. Mai verpassen, so Hoeneß weiter.

Abwehrspieler Waldemar Anton und Offensivmann Tiago Tomás, die gegen Frankfurt ebenfalls ausgewechselt werden mussten, dürften in Berlin hingegen dabei sein. Mittelfeldmann Atakan Karazor fehlt wegen einer Gelbsperre. Hoeneß nannte Genki Haraguchi und Nikolas Nartey als mögliche Alternativen für den 26-Jährigen.

Die Hertha und der VfB kämpfen um wichtige Punkte für den Ligaverbleib. Für Hoeneß, der einst mehrere Jahre in der zweiten Mannschaft der Berliner spielte und dessen Vater Dieter früher Manager des Hauptstadt-Clubs war, ist es durchaus eine spezielle Partie.

"Unterm Strich wünsche ich der Hertha sicher nicht, dass sie runtergehen. Aber ich bin jetzt beim VfB, bin da extrem glücklich und wir haben unsere eigenen Ziele", sagte der 40-Jährige. "Wenn es eine Konstellation gibt, dass wir das Spiel gewinnen und sie trotzdem drinbleiben, würde ich die wahrscheinlich begrüßen."

