VfB ohne Torjäger Guirassy gegen Hoffenheim

Wie kann der VfB Stuttgart den Ausfall von Bundesliga-Toptorjäger Serhou Guirassy kompensieren? Diese Frage schwebt über dem Duell des VfB mit der TSG 1899 Hoffenheim.

Ohne Serhou Guirassy will der VfB Stuttgart im Landesduell mit der TSG 1899 Hoffenheim seinen starken Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Gegen das Team des früheren Stuttgarter Trainers Pellegrino Matarazzo streben die Schwaben am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ihren siebten Sieg in Serie an. Der verletzungsbedingte Ausfall von Guirassy ist allerdings ein schwerer Verlust. Der Stürmer ist mit bisher 14 Toren bester Bundesliga-Torschütze. Wie für Matarazzo ist es auch für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ein Wiedersehen mit dem Ex-Club, Hoffenheim war seine erste Station als Bundesliga-Coach. Die Hoffenheimer haben bisher alle vier Auswärtsspiele der Saison gewonnen.

