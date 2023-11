VfB-Profi Millot kehrt vorzeitig von Länderspielreise zurück

Stuttgarts Mittelfeldspieler Enzo Millot ist wegen einer Blessur vorzeitig von der französischen U21-Nationalmannschaft abgereist.

Der 21-Jährige habe im Training einen Schlag aufs Knie bekommen und soll nach seiner Rückkehr genauer untersucht werden, teilte der VfB Stuttgart am Freitag mit. Millot ist in der stark in die Saison gestarteten Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß Stammspieler. Nach der Länderspielpause tritt der Tabellendritte am 25. November (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt an.

(dpa)