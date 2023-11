VfB-Profis Millot und Führich wieder im Mannschaftstraining

Der Stuttgarter Millot ist nach Knieproblemen wieder fit, auch Führich befindet sich auf dem Weg der Besserung. Verteidiger Zagadou konnte nur teilweise trainieren.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann für die Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wieder mit dem Einsatz seiner wichtigen Offensivspieler Enzo Millot und Chris Führich rechnen. Nach Knieproblemen bestritt Spielmacher Millot am Dienstag das komplette Mannschaftstraining des Tabellendritten. Das bestätigte ein VfB-Sprecher. Der 21-Jährige war vor wenigen Tagen vorzeitig von der französischen U21-Nationalmannschaft zurück nach Stuttgart gereist, nachdem er im Training einen Schlag aufs Knie bekommen hatte.

Führich musste auf Nationalelf verzichten

Flügelspieler Führich hatte auf den deutschen Länderspiel-Doppelpack gegen die Türkei und am Dienstag in Österreich wegen eines grippalen Infekts verzichten müssen, konnte nun aber wieder große Teile der VfB-Übungseinheit von Trainer Sebastian Hoeneß absolvieren. Der zuletzt ebenfalls wegen einer Erkältung geschwächte Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou sowie Offensivspieler Roberto Massimo bestritten nur Teile des Trainings. Angreifer Silas Katompa Mvumpa trainierte nach der Rückkehr von einem Länderspieleinsatz mit dem Kongo in der WM-Qualifikation noch individuell.

Weitere Spieler wie Toptorjäger Serhou Guirassy oder Verteidiger Hiroko Ito werden nach ihren Länderspielreisen in den kommenden Tagen in Stuttgart zurückerwartet. Hoeneß hatte den Profis, die nicht mit ihren Nationalteams unterwegs waren, zuletzt vier Tage freigegeben.

(dpa)