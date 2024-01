VfB-Stürmer Undav in Bochum einsatzbereit

Der VfB Stuttgart kann im Auswärtsspiel beim VfL Bochum auf einen fitten Stürmer Deniz Undav setzen.

Der Angreifer sei nach seiner leichten Verletzung vom 1:3 in Mönchengladbach nicht eingeschränkt gewesen und habe alles mitmachen könnte, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über die Trainingswoche. In Mönchengladbach hatte Undav kurz vor Spielende einen Schlag auf den Knöchel bekommen.

Hoeneß rechnet auch mit einem Einsatz von Kapitän Waldemar Anton und Mittelfeldspieler Enzo Millot. Beide hätten zu Beginn der Woche gekränkelt, seien aber wieder ins Training eingestiegen, berichtete er.

(dpa)