VfB Stuttgart bangt vor Partie in Bielefeld um Borna Sosa

Borna Sosa droht dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart im richtungsweisenden Spiel bei Arminia Bielefeld auszufallen.

Der Linksverteidiger klagt über Adduktorenbeschwerden, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag, zwei Tage vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Sosa war in der Länderspielpause mit der kroatischen Nationalmannschaft unterwegs, kam dort aber nicht zum Einsatz.

Dafür ist Hiroki Ito nach überstandener Corona-Infektion wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Schlechter sieht es bei Philipp Förster aus. Er meldete sich wegen einer Krankheit ab. Allerdings könnte der Mittelfeldspieler am Freitag wieder auf dem Platz stehen. Daniel Didavi sei wegen Problemen mit der Achillessehne keine Option und auch Lilian Egloff und Mohamed Sankoh werden noch fehlen.

Dennoch geht Matarazzo nach sieben Punkten aus den zurückliegenden drei Partien mit einem guten Gefühl in das Duell mit dem Tabellen-Vorletzten. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt. "Wir müssen wachsam sein und im richtigen Moment Risiko eingehen", sagte Matarazzo. "Noch haben wir nichts erreicht, aber ich spüre eine gute Energie. Wenn wir unsere Leistung abrufen, werden wir eine siegfähige Mannschaft aufbieten."

