Bundesliga

vor 59 Min.

VfB Stuttgart hofft in Mainz auf ersten Auswärtssieg

Artikel anhören Shape

Nach bisher zwei Heimsiegen in dieser Spielzeit will der VfB nun auch in der Fremde gewinnen. Fehlen wird am Samstag Mittelfeldspieler Woo-Yeong Jeong.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hofft im Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 auf den ersten Auswärtssieg der Saison. Gegen die noch sieglosen Rheinhessen muss VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf Woo-Yeong Jeong verzichten. Der Mittelfeldspieler ist mit Südkorea bei den Asienspielen in China im Einsatz. Seine Position im offensiven Mittelfeld wird voraussichtlich Enzo Millot einnehmen. Pascal Stenzel hat seine Rippenprobleme überwunden und könnte wieder auf der rechten Seite verteidigen. Stürmer Deniz Undav wird aller Voraussicht nach erstmals im Stuttgarter Kader stehen. Der Neuzugang vom englischen Club Brighton & Hove Albion hat einen Teilriss des Außenbandes im Knie auskuriert. Die beiden ersten Heimspiele der Saison gegen den VfL Bochum und zuletzt gegen den SC Freiburg hat Stuttgart jeweils mit 5:0 gewonnen. Das bisher einzige Auswärtsspiel verlor die Mannschaft mit 1:5 bei RB Leipzig. Spielplan

VfB-Kader (dpa)

Themen folgen