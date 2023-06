VfB Stuttgart holt Verteidiger Maglica zurück

Innenverteidiger Matej Maglica (24) kehrt vom Schweizer Erstligisten FC St.

Gallen zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zurück. Die Schwaben mit Trainer Sebastian Hoeneß machten von einer Rückkaufoption Gebrauch und gaben Maglica einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, wie der VfB am Donnerstag mitteilte. Maglica war im Januar 2022 zunächst an die Schweizer ausgeliehen und im vergangenen Sommer dann von St. Gallen verpflichtet worden. Für den Schweizer Club bestritt Maglica 52 Pflichtspiele. Zuvor war er in Stuttgart einmal für die Profis und 40 Mal für die U21 zum Einsatz gekommen.

(dpa)