VfB Stuttgart plant weiter mit Mavropanos, Ito und Tomás

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat einem Medienbericht zufolge kurz nach dem erreichten Klassenerhalt richtungsweisende Personalentscheidungen getroffen.

Bei den beiden Verteidigern Konstantinos Mavropanos und Hiroki Ito sollen die Kaufoptionen gezogen worden sein, meldete der "Kicker" am Mittwoch. Demnach bleibt auch der von Sporting Lissabon geliehene Offensivspieler Tiago Tomás bei den Schwaben. Der Verein möchte in den kommenden Tagen entsprechende Informationen veröffentlichen.

Mavropanos war vom englischen Hauptstadt-Club FC Arsenal ausgeliehen. Der VfB lässt sich die Dienste des Griechen wohl 3,2 Millionen Euro kosten. Ito, der vom japanischen Zweitligisten Jubilo Iwata ausgeliehen war, soll für 400.000 Euro verpflichtet worden sein.

Tomás kam in der Winterpause und erarbeitete sich auf Anhieb einen Stammplatz. Durch den Ligaverbleib, den Stuttgart am letzten Spieltag doch noch perfekt machte, wird der portugiesische Spitzenclub von seiner Rückholoption offenbar keinen Gebrauch machen, heißt es in dem Bericht weiter.

(dpa)