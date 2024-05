VfB Stuttgart startet Vorbereitung am 4. Juli

Am Samstag endet für den VfB die Saison in der Fußball-Bundesliga. Wann es weitergeht, gaben die Stuttgarter vor dem abschließenden Heimspiel bekannt.

Der VfB Stuttgart wird am 4. Juli die Vorbereitung für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga beginnen. Das teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Freitag mit und kündigte zudem sechs Testspiele vor dem Start in die neue Spielzeit an. Los geht es mit den Freundschaftsspielen am 7. Juli gegen den Oberligisten FSV Hollenbach und am 13. Juli beim Schweizer Erstligisten FC Luzern. Vom 25. Juli bis 2. August vertreten die Schwaben die Fußball-Bundesliga in Japan und bestreiten auch dort zwei Testspiele.

Diese Saison geht für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach zu Ende. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison wird im DFB-Pokal zwischen dem 16. und 19. August anstehen. Die Bundesliga legt am Wochenende danach los.

(dpa)