VfB Stuttgart testet am 22. Juli gegen Vitesse Arnheim

Der VfB Stuttgart bestreitet in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga ein Testspiel gegen Vitesse Arnheim.

Die Partie gegen den niederländischen Erstligisten findet am 22. Juli während des Trainingslagers im österreichischen Neukirchen statt. Anstoß in Zell am See ist um 15.30 Uhr.

(dpa)