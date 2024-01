Bundesliga

19.01.2024

VfB Stuttgart tritt zum Rückrundenauftakt in Bochum an

Für den VfB Stuttgart soll das 1:3 in Mönchengladbach am vergangenen Samstag in einer bisher so erfolgreichen Saison ein Ausrutscher bleiben. Klappt es in Bochum auch ohne Guirassy?

Der VfB Stuttgart will nach dem verpatzten Jahresauftakt erfolgreich in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga starten. Eine Woche nach dem 1:3 bei Borussia Mönchengladbach hofft VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum auf eine Reaktion seiner Mannschaft. Mit einem Sieg können die Schwaben ihren dritten Tabellenplatz festigen. Mit einem klaren 5:0-Heimspielerfolg waren die Stuttgarter im August furios in die Saison gestartet. Im vergangenen April hatte der VfB beim ersten Bundesligaspiel mit Hoeneß als Trainer 3:2 gewonnen. Die Schwaben müssen erneut ohne Topstürmer Serhou Guirassy auskommen, der wie Silas beim Afrika-Cup ist. Woo-yeong Jeong und Hiroki Ito sind bei der Asienmeisterschaft. Eine unschöne Serie soll in Bochum ein Ende nehmen: Alle drei bisherigen Bundesligaspiele ohne Torjäger Guirassy in dieser Saison hat der Tabellendritte verloren. Bundesliga-Tabelle

