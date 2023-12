VfB Stuttgart vereinbart Testspiel gegen Fürth

In der Vorbereitung auf den zweiten Saisonabschnitt bestreitet der VfB Stuttgart am 6.

Januar ein Testspiel gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Die Partie (15.00 Uhr) werde aus organisatorischen Gründen ohne Zuschauer ausgetragen, aber im Livestream übertragen, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit.

Mit einem 3:0 gegen den FC Augsburg und dem überraschenden dritten Tabellenplatz hatte sich der VfB von Trainer Sebastian Hoeneß am Mittwochabend in die Winterpause verabschiedet. Trainingsstart nach einer kurzen Pause ist am 2. Januar. Am 14. Januar gehen die Pflichtpartien mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach wieder los.

(dpa)