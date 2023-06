VfB Stuttgart verpflichtet Mittelfeldtalent Simnica

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den defensiven Mittelfeldspieler Luan Simnica verpflichtet.

Das 19 Jahre alte Talent wechselt vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln an den Neckar, wie der VfB am Donnerstag mitteilte. Um dem Linksfuß Spielpraxis zu ermöglichen, strebe der Verein für die kommende Saison eine Leihe zu einem anderen Club an. Wie lange Simnicas Vertrag in Stuttgart läuft, gab der VfB nicht bekannt.

(dpa)