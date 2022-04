Bundesliga

01.04.2022

VfB Stuttgart: Vorsprung auf Konkurrent Bielefeld vergrößern

Der VfB Stuttgart will mit einem Erfolg im Spiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen weiteren Schritt zum Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga machen.

Der VfB Stuttgart will mit einem Erfolg im Spiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen weiteren Schritt zum Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga machen. Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen fährt der Tabellen-14. mit Selbstvertrauen nach Ostwestfalen. Im Falle eines Sieges würde die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo ihren Vorsprung auf den Tabellen-17. Bielefeld auf vier Punkte ausbauen. Allerdings müssen die Stuttgarter auf ihren Linksverteidiger Borna Sosa verzichten. Der kroatische Nationalspieler klagte zuletzt über Adduktorenbeschwerden und fehlte beim Abschlusstraining am Freitag, meldete die "Bild". Abwehrspieler Hiroki Ito ist nach überstandener Corona-Infektion wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Kader VfB Stuttgart

Spielplan VfB Stuttgart

Bundesliga-Tabelle © dpa-infocom, dpa:220401-99-762194/2 (dpa)

Themen folgen