VfB trainiert wieder in Stuttgart: Endo und Ito steigen ein

Der VfB Stuttgart hat nach der vorzeitigen Rückreise aus dem Trainingslager in Österreich wieder die Arbeit auf den heimischen Plätzen aufgenommen.

Beim Training am Donnerstag stiegen auch die japanischen Nationalspieler Wataru Endo und Hiroki Ito in die Vorbereitung des Fußball-Bundesligisten ein. Das Duo hatte nach Länderspiel-Reisen im Anschluss an die vergangene Saison zuletzt noch frei.

Der VfB hatte sein Trainingscamp in Neukirchen am Großvenediger am Mittwoch abgebrochen. Wegen starker Regenfälle waren die Trainingsplätze bis auf Weiteres nicht mehr bespielbar gewesen. Auf der Rückreise hatten die Schwaben einen Zwischenstopp in München eingelegt und auf dem Campus des FC Bayern trainiert.

(dpa)