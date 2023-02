VfB und Werder wechseln: Haraguchi feiert Startelf-Debüt

Winter-Neuzugang Genki Haraguchi vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart feiert im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen sein Startelf-Debüt.

Der Japaner, der vom Spitzenreiter 1. FC Union Berlin an den Neckar wechselte, rückt an diesem Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) für Josha Vagnoman in die Anfangsformation. Es ist der einzige Wechsel im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Zweitligisten SC Paderborn. Der kroatische WM-Dritte Borna Sosa und Dan-Axel Zagadou sitzen nach ihren Verletzungen zum ersten Mal wieder auf der Bank der Schwaben.

Werder-Coach Ole Werner muss im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg eine Veränderung vornehmen. Der gelb-gesperrte Mitchell Weiser wird von Leonardo Bittencourt ersetzt.

(dpa)