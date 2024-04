Zu Hause schwächelnde Freiburger empfangen Mainz 05

Mit einem Sieg gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 will der SC Freiburg seine Europapokal-Ambitionen unterstreichen.

Allerdings hatte die Mannschaft von Trainer Christian Streich in der Fußball-Bundesliga vor heimischer Kulisse zuletzt zu kämpfen. Nur ein Sieg gelang bisher in der Rückrunde. Am Sonntag (19.30 Uhr/ DAZN) soll zum Abschluss des 30. Spieltages der zweite Dreier folgen.

Der ungarische Nationalspieler Roland Sallai muss eine Gelbsperre absitzen. Lucas Höler ist dagegen wieder spielberechtigt. Der 29 Jahre alte Angreifer fiel beim 1:0-Erfolg der Freiburger in Darmstadt aufgrund der fünften Gelben Karte aus.

(dpa)