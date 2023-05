Bundespräsident

14.05.2023

Steinmeier besucht renoviertes Heuss-Haus in Stuttgart

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt an dem Gespräch teil.

Nach dem Ende seiner Amtszeit als erster Bundespräsident lebte Theodor Heuss in einem Bungalow auf dem Stuttgarter Killesberg. In den vergangenen Jahren wurde das Haus renoviert. Am Montag wird es nun von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wiedereröffnet.

Im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Montag (10.00 Uhr) in Stuttgart das Theodor-Heuss-Haus wiedereröffnet. Das ehemalige Wohnhaus von Heuss, der von 1949 bis 1959 der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland war, war seit November 2021 umgebaut und saniert worden. Heuss lebte darin von 1959 bis zu seinem Tod im Jahr 1963. Heute befindet sich der Bungalow im Besitz einer Stiftung. Steinmeier wird das Haus auf dem Killesberg am Montag besuchen und sich die neue Dauerausstellung "Demokratie als Lebensform. Theodor Heuss und Elly Heuss-Knapp" sowie den neugestalteten Garten anschauen. Im Anschluss ist ein Festakt im Stuttgarter Rathaus geplant, bei dem der Bundespräsident die Festrede halten wird. (dpa)

