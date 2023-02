Frau beim Kochen eingeschlafen: Rauchmelder ausgelöst

Der Rauchmelder in einer Wohnung in Ulm (Alb-Donau-Kreis) ist ausgelöst worden, nachdem eine junge Frau beim Kochen eingeschlafen ist.

Ein Nachbar hörte den Melder und rief die Polizei, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Im Hausflur roch es nach Rauch und die Bewohnerin der Wohnung reagierte nicht auf Klopfen und Klingeln. Die Beamten öffneten die Wohnungstüre am frühen Samstagmorgen also gewaltsam. Sie fanden die 23-Jährige tief schlafend und unversehrt vor. Auf ihrem Herd stand ein rauchender Topf mit dem nun ungenießbaren Essen. Warum die junge Frau so müde gewesen war, dass sie einschlief, war laut Polizei zunächst unklar.

