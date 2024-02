Gemüse- und Obstschnitzen um den Olympia-Titel

Vor dem Finale der Stuttgarter Olympiade der Köche haben am Dienstag sogenannte Live-Carver ihre Messer gezückt, kunstvolle Figuren aus Gemüse und Obst, Käse, Zucker und Schokolade geschnitzt und ihren Champion gekürt.

Innerhalb von drei Stunden mussten sie fünf verschiedene Schaustücke herstellen. Insgesamt schnitzten an den drei Wettbewerbstagen 40 Carver um den Titel.

Seit dem vergangenen Samstag kochen und braten 1200 Köchinnen und Köche aus 55 Nationen auf dem Messegelände in Dutzenden Kategorien um die Titel. Auch Deutschland ist mit seiner Nationalmannschaft und Jugend-Nationalmannschaft sowie einem Team im Catering-Wettbewerb im Medaillenrennen dabei. Am Mittwoch (12.30 Uhr) sollen die Olympiasiegerinnen und -sieger in den verschiedenen kocholympischen Kategorien und damit auch bei den Carvern feststehen.

Die Olympiade/Internationalen Kochkunst-Ausstellung (IKA) findet zum zweiten Mal in Stuttgart statt. Vor vier Jahren machte die Skandinavier die drei Spitzenplätze unter sich aus: Norwegen holte Gold mit der Nationalmannschaft, Schweden gewann in der Jugend-Kategorie und Dänemark belegte Platz eins in der Disziplin "Community Catering und Military Teams". Deutschland wurde vor Siebter. Die Deutschen warten laut IKA seit 1980 auf den Titel.

Nach Angaben der Veranstalter konnten Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Olympiade der Köche das Zubereiten der gut 7000 Gerichte in oft gläsernen Küchen verfolgen - und sie am Ende auch verspeisen.

