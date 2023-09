Podolski: Stolz auf Premiere des Festivals am Hockenheimring

An diesem Wochenende gibt es erstmals das Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring. Bei bestem Wetter tanzen Tausende zu bekannten Musikern über die Rennstrecke.

Das Wetter hat es mit den Gästen des ersten Glücksgefühle-Festivals am Hockenheimring am Samstag bei knapp unter 30 Grad und strahlendem Sonnenschein gut gemeint. "Ich bin stolz, ich bin glücklich. Aber wichtiger ist, dass es den Leuten gefällt", sagte Mitorganisator Lukas Podolski auf einer Pressekonferenz am Hockenheimring. Ob es das Festival im nächsten Jahr wieder geben werde, wollte er noch nicht sagen. Der ehemalige Profifußballer erzählte, dass er selbst kein Festivalgänger sei: "Wenn man Fußballer ist oder Sportler, dann sind die Wochenenden eigentlich immer verplant."

Den Veranstaltern zufolge feierten am Freitag 55.000 und am Samstag 65.000 Partygäste auf der Rennstrecke zu Künstlern wie Marteria, Cro, Leony, Alle Farben, Clueso, Sarah Connor und Felix Jaehn. Insgesamt seien 130.000 Tickets verkauft worden.

Podolski war in die Organisation des Festivals nach eigenen Angaben eng eingebunden und seinem Partner Markus Krampe zufolge auch das Zugpferd für die Akquise von Künstlern. Beide sagten, dass die Tickets mit Blick auf die Inflation nicht zu teuer sein sollten. Ziel sei es gewesen, die Veranstaltung zu füllen, so Krampe.

Abseits der Musikveranstaltung präsentierte der Reiseveranstalter Schauinsland einen Weltrekord-Versuch: Mit einer Breite von 6,60 Metern, einer Tiefe von 4,16 Metern sowie einer Höhe von 2,05 Metern führten Podolski und Krampe den größten Nachbau eines Reisekoffers vor. Mit 56,3 Kubikmetern schlug dieser den Angaben nach den bisherigen Rekord aus Indien aus dem Jahr 1999 deutlich - dieser umfasste 13,6 Kubikmeter.

(dpa)