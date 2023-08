Autofahrerin mit mehr als zwei Promille unterwegs

Mit mehr als zwei Promille Atemalkohol hat die Polizei eine 44-Jährige in Calw im Auto erwischt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Beamten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Calw auf das Fahrzeug der deutlich alkoholisierten Frau aufmerksam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Die Frau wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei wurde die 44-Jährige auf Grund ihrer Ausfallerscheinungen in Schutzgewahrsam genommen. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

(dpa)