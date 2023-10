Berufsschule wegen Gasgeruchs evakuiert

Rund 2000 Menschen haben eine Berufsschule in Nagold (Kreis Calw) wegen Gasgeruchs verlassen müssen.

Rund 50 von ihnen klagten über Atemwegsreizungen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Vier Menschen mussten nach dem Vorfall am Donnerstag vorsorglich ins Krankenhaus. Sie konnten die Klinik den Angaben zufolge noch am selben Tag wieder verlassen.

Der Schulbetrieb war am Donnerstag für den restlichen Tag ausgesetzt worden, am Freitag wurde er wieder aufgenommen. Feuerwehr, Polizei und der Störungsdienst eines Energieversorgers konnten die Ursache des Gasgeruchs am Freitagmittag noch nicht ausfindig machen.

(dpa)