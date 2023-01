Bis zu 5000 Liter Gülle ausgelaufen

Bis zu 5000 Liter Gülle sind in Wildberg (Kreis Calw) in die Erde gesickert.

Offenbar standen die Ventile eines Auffangbehälters tagelang offen, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der Stallmist habe sich so von Donnerstag bis Samstag in einem Umkreis von 300 Metern über das Erdreich ergossen. Eine Gefahr für die Umwelt bestünde trotz Kontamination kleinerer örtlicher Gewässer nicht. Wie es zur Öffnung der Ventile kam, war vorerst unklar. Nun werde wegen verschiedener Umweltdelikte ermittelt.

(dpa)