Caritas stockt Ukrainehilfe um 500.000 Euro auf

Caritas International stockt die Ukrainehilfe um 500.000 Euro auf.

Mehrere Hunderttausend Ukrainerinnen und Ukrainer seien auf der Flucht und versuchten sich vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen, sagte Eva Maria Welskop-Deffaa, die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes am Samstag in Freiburg.

"Überwältigend viele Menschen in Deutschland melden sich bei der Caritas, das ist großartig." Die Caritas-Verbände in Deutschland bereiteten sich auf die Aufnahme der Geflüchteten vor, die mehr und mehr Richtung Westen unterwegs seien.

In den 34 Zentren der Caritas Ukraine kümmern sich laut Mitteilung mehrere Hundert Caritas-Mitarbeiter um die Flüchtenden.

