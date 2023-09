Bietigheimer Handballerinnen starten mit Sieg

Die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim sind mit einem Sieg in die neue Champions-League-Saison gestartet.

Die deutschen Meisterinnen gewannen ihr erstes Gruppenspiel bei Buducnost Podgorica am Sonntag mit 27:22 (11:10). Die Polin Karolina Kudlacz-Gloc war mit sieben Toren die erfolgreichste Werferin im Team von Trainer Jakob Vestergaard. Der Gegner aus Montenegro ist seit Jahren Dauergast in der europäischen Königsklasse. Die Bietigheimerinnen sind zum insgesamt sechsten Mal in der Champions League am Start, vergangene Saison scheiterten sie unglücklich in der Gruppenphase.

(dpa)