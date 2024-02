Champions League

27.02.2024

Chance: Stuttgarts Volleyball-Team hofft auf Halbfinale

Stuttgarts Volleyballerinnen treten zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League an. Ein Weiterkommen in Istanbul wäre ein Coup.

Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart können heute Abend (18.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) in der Champions League etwas Historisches schaffen und als erste deutsche Frauenmannschaft in das Final-Four-Turnier einziehen. Bisher gelang das noch keiner deutschen Mannschaft, seit der Wettbewerb zur Saison 2000/01 umbenannt wurde. Im Hinspiel erarbeitete sich der Bundesligist gegen Fenerbahce Istanbul dank eines 3:2-Erfolgs eine gute Ausgangslage. Nun kommt es in der Türkei zum entscheidenden Duell ums Weiterkommen. Stuttgart reist als Außenseiter zum Königsklassen-Gewinner der Saison 2011/12. Istanbul genügt ein Sieg ohne zweifachen Satz-Verlust, um in das Halbfinale einzuziehen. Sollte der MTV mit 2:3 verlieren, käme es zu einem Entscheidungssatz. Spielplan Allianz MTV Stuttgart (dpa)

Themen folgen