Kurz nach dem Karriereende: Petersen wird TV-Experte

SC Freiburgs Rekordtorschütze Nils Petersen feiert kurz nach dem Karriereende sein Debüt als TV-Experte.

Der frühere Angreifer ist am Dienstag bei Prime Video für die Partie in der Qualifikation der Champions League zwischen Galatasaray Istanbul und Molde FK eingeplant, wie der Streamingdienst am Montag mitteilte.

"TV-Experte finde ich ein spannendes Thema. Ich rede gern und vermutlich zu viel, und ich schaue für mein Leben gern Fußball", hatte Petersen in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur kürzlich gesagt.

Der 34-Jährige stand in der Königsklasse für den FC Bayern München auf dem Platz. 2016 gewann Petersen bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille.

(dpa)